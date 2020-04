"Hat sich alles verändert": 96 will Krise nutzen, um Gehaltsniveau zu reduzieren

In vier Wochen soll ja schon wieder gespielt werden, so der optimistische Plan der DFL. Für Profis von Hannover 96, deren Verträge auslaufen, wäre es eine gute Nachricht, wenn die Saison nicht abgebrochen werden muss. Sie könnten sich dann in den neun Spielen für Anschlussverträge empfehlen.

Corona könnte sogar ihre Chance sein. „Es hat sich durch die Krise so ziemlich alles verändert“, sagt 96-Sportchef Gerhard Zuber: „Wir werden darüber sprechen, wie eine Verlängerung und das Gehalt zu vereinbaren wären.“