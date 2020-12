Corona-Krise kostet viele Mitglieder: Die Vereine verlieren die Balance

Mit der dunklen und kalten Jahreszeit steigen die Corona-Fallzahlen, die Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen jedoch geht zurück. Und zwar ziemlich dramatisch, wie der Niedersächsische Turner-Bund (NTB) festgestellt hat. Die meisten Vereinsvorstände befürchten am Jahresende einen Einbruch von mindestens 10 Prozent. Mit katastrophalen Folgen für die Nachwuchsförderung, den Gesundheitssport, das Ehrenamt und die finanzielle Lage der Klubs.

Verordnung sollte nachjustiert werden

Trienen plädiert dafür, bei der Corona-Verordnung nachzujustieren. „Wir wünschen uns eine stärkere Differenzierung, was möglich ist.“ Sport ohne Kontakt und Wettkampf soll bald ermöglicht werden, vor allem die Angebote für Gesundheit und Fitness sowie Kinder. Nur 4 Prozent der NTB-Mitglieder treiben organisierten Wettkampfsport, für den überwiegenden Rest seien Hygienekonzepte leicht umzusetzen. Eine rasche Anpassung ist nötig, sagt Bartling, mit einem Effekt der neuen Impfstoffe rechnet er nicht vor dem Frühjahr.

Im Rahmen von #SportVEREINtuns hat der NTB ein Onlineportal namens Lieblingsverein.de aufgebaut, mit dem auch kleinere Klubs an der Kampagne teilnehmen und für sich werben können – mit Postern, Aufstellern und Onlinebannern beispielsweise. All das soll dem NTB helfen, die Verluste an Mitgliedern aufzufangen. „Die Bindung an die Vereine ist groß, das wird uns über die Krise hinweghelfen“, sagt Bartling und fügt hinzu: „Eine Million Mitglieder bleibt unser Ziel.“