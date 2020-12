Corona, Kurzarbeit, Geisterspiele: Für Hansa Rostock geht ein hartes Jahr zu Ende

Januar Anzeige Kurz vor der Abreise ins Wintertrainingslager nach Belek verlängert Trainer Jens Härtel seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. In den Testspielen in der Türkei gibt es ein Unentschieden und zwei Siege, darunter gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern (2:1), der im Winter den Sprung in die Zwischenrunde der Europa League schaffte (Gegner im Februar: Bayer Leverkusen). Hansas Kader wird mit den Leihspielern Nico Granatowski und Martin Hanslik nachgerüstet. In die Fortsetzung der Drittligarunde startet Härtels Mannschaft mit einem 1:0-Sieg gegen Halle.

Februar Hansa siegt in Großaspach durch ein Tor von John Verhoek, sein erstes nach 22 Monaten (!) Ladehemmung. Noch im Trainingslager in der Türkei war der Stürmer von eigenen Fans verhöhnt worden. Beim 3:0-Heimsieg gegen Ingolstadt - wieder trifft Verhoek - sorgen Hansa-Fans für Misstöne. Der Spieltag steht im Zeichen von Toleranz und Rassismus, auf Initiative des DFB wird mit Trauerflor und Gedenkminute an die Todesopfer des Anschlags von Hanau erinnert. Im Verlauf des Spiels zeigen Fans auf der Südtribüne Anti-Polizei-Banner ("Tod und Hass der Polizei"). "Das geht überhaupt nicht, das ist traurig!", wettert Klubchef Robert Marien und bezeichnet die Aktion auf der Ultra-Tribüne als "geistig sehr schwach". Die Polizei leitet Ermittlungen gegen die Täter ein.

März Durch zwei Verhoek-Tore und das erste von Leihspieler Hanslik bezwingen wie entfesselt spielende Rostocker Eintracht Braunschweig mit 3:0. Es ist die beste Saisonleistung – und vorerst die letzte. Anschließend verschiebt der DFB zunächst die folgenden beiden Spieltage. Ein Flutlichtausfall im Ostseestadion nahm symbolisch voraus, was nach dem Spiel kommen sollte: Nach und nach gehen, nicht nur Fußball, die Lichter aus. Corona bremst den gesamten Sport aus. Hansa fährt runter, die Mannschaft wird in den Zwangsurlaub geschickt. Um die Kosten zu senken, wird Kurzarbeit eingeführt. In der Liga entbrennt ein heftiger Streit über Abbruch oder Fortsetzung der Saison. Hansa-Chef Robert Marien will unbedingt, dass weitergespielt wird.

April Nach mehrwöchiger Zwangspause nimmt Hansa das Training wieder auf. Zunächst wird in Zweiergruppen geübt. Für Nik Omladic ist die Saison wegen einer Schulter-OP vorzeitig beendet.

Mai/Juni Ein Saisonabbruch ist vom Tisch: Der DFB plant den Neustart in der 3. Liga für den 26. Mai, kippt den Termin aber wenige Tage später wieder. Schließlich geht es am 30. Mai mit strengen Hygieneregeln wieder los. "Es ist für alle ein Blindflug", sagt Trainer Jens Härtel vor dem ersten Spiel nach der Corona-Pause. Hansa startet mit einem Remis (2:2 gegen Zwickau) und einer Heimniederlage (0:1 gegen Mannheim). Routinier Kai Bülow gibt sein Karriereende zum Saisonschluss bekannt. Finanzchef Christian Hüneburg verlässt den Vorstand, Aufsichtsratschef Günter Fett übernmmt dessen Aufgabe kommissarisch. Durch einen zwischenzeitlich guten Lauf rückt Hansa noch mal an den Relegationsrang heran, lässt aber im Saisonendspurt zu viele Punkte liegen.

Juli Zum Abschluss kassiert die Härtel-Elf eine 2:4-Pleite bei Absteiger Chemnitz und beendet die Saison zum dritten Mal in Folge nur auf Rang sechs."Wenn es um etwas geht, musst du da sein. Das waren wir nicht", resümiert Härtel enttäuscht. Trotz eines Vertrages für die neue Saison verlässt Maximilian Ahschwede den FC Hansa. Der Verteidiger beendet seine Profikarriere und spielt fortan für den schleswig-holsteinischen Klub TuS Dassendorf in der Oberliga Hamburg.

September/Oktober

Zum DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart kehren nach einem halben Jahr die Zuschauer ins Ostseestadion zurück. Die neu formierte Hansa-Mannschaft verliert vor 7500 Fans mit 0:1 und scheidet aus. Torwart Markus Kolke löst Verteidiger Julian Riedel als Kapitän ab. Hansas Saisonauftakt in der 3.Liga glückt: 3:1 gegen Duisburg. Nach einer Auswärtspleite gegen Aufsteiger Saarbrücken starten die Rostocker eine Serie und bleiben sieben Spiele ungeschlagen. Ein neuer Lockdown wird beschlossen - die Zuschauer bleiben ab November zunächst bis Jahresende ausgesperrt.

November Hansa ist kurz Tabellenführer, doch dem goldenen Oktober folgt ein grauer November. Aufgrund von fünf Corona-Fällen bei Hansa muss das Heimspiel gegen Tükgücü München verschoben werden. Nach vier sieglosen Spielen in Serie verlieren die Rostocker in der Tabelle an Boden. Wirtschaftlich hat der Verein die erste Corona-Saison erstaunlich gut überstanden, die aktuelle sei aber die viel schwierigere, teilt Robert Marien mit. Im Geisterspielbetrieb sei die Krise für den Klub jedoch „existenzgefährdend“.