Nach Chaos beim FC Bayern: Diese Spieler fehlen dem BVB, RB Leipzig und Co. wegen Corona

Corona-Alarm in der Bundesliga: Neun Profis des FC Bayern München mussten vor dem Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach in Quarantäne. Die coronageschwächten Münchener verloren die Partie mit 1:2. Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Omar Richards dürfen zwar zeitnah wieder das Training aufnehmen, verpassten aber das Duell mit den "Fohlen". Die Lage beim deutschen Rekordmeister spiegelt eine Tendenz wider, die sich auf viele Bundesliga-Klubs übertragen lässt. Wer wurde von der erneuten Pandemie-Welle am meisten getroffen? Welche Spieler fehlen bei Borussia Dortmund, RB Leipzig und Co. an diesem Spieltag aufgrund einer Virus-Erkrankung oder entsprechenden Folgen? Der SPORTBUZZER blickt auf die Corona-Liste der Bundesliga-Vereine.

Anzeige