Positiver Corona-Test: Frauen-Länderspiel zwischen Deutschland und England abgesagt

England hat am Sonntag das für Dienstag geplante Länderspiel der Frauen gegen Deutschland in Wiesbaden kurzfristig abgesagt. Das gab der DFB nach einem Beschluss des englischen Fußballverbandes (FA) bekannt. Grund für die Absage ist ein positiver Corona-Test eines Mitglieds des Funktionsteams der englischen Mannschaft. Ob die deutsche Mannschaft das Trainingslager in Wiesbaden bis Mittwoch fortsetzt, ist noch nicht entschieden.