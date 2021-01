"Corona ist wie Fußball": Bayern-Star Leon Goretzka appelliert nach positivem Test

Bis auf weiteres muss der FC Bayern München ohne seine beiden Mittelfeldspieler Leon Goretzka und Javi Martinez auskommen. Das Duo wurde vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) positiv auf das Coronavirus getestet und steht Trainer Hansi Flick somit vorerst nicht zur Verfügung. Nach Bekanntwerden der Diagnose wandte sich Goretzka mit einem eindringlichen Appell an seine Follower.

"Corona ist wie Fußball", schrieb der deutsche Nationalspieler auf Twitter. "Es reicht ein einziger Kontakt, um alles auf den Kopf zu stellen." Er habe sich "jederzeit an die Corona-Regeln gehalten", so Goretzka weiter. "Dennoch bin ich positiv getestet wurden. Bitte schützt Euch, Eure Familie & Dritte." Der 25-Jährige hatte gemeinsam mit seinem Teamkollegen Joshua Kimmich zu Beginn der Pandemie die Initiative #WeKickCorona aus der Taufe gehoben und mehrere Millionen Euro für Bedürftige gesammelt.

Genau wie Martinez hatte sich Goretzka nach dem positiven Test umgehend in Selbstisolation begeben. Der gebürtige Bochumer mahnte jeden Einzelnen, in Corona-Zeiten auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu achten. "Nur gemeinsam schlagen wir Corona", betonte Goretzka, der seit 2018 beim FC Bayern unter Vertrag steht und bisher exakt 100 Spiele für den Rekordmeister absolvierte, in denen er 22 Tore schoss.