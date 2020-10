Lockdown vor dem Lockdown: Der Amateurfußball geht vorzeitig in die Winterpause

Eigentlich hätte am Wochenende noch ein „normaler“ letzter Spieltag über die Plätze der Region gehen sollen. Doch dazu kommt es nicht mehr: Am Donnerstagmittag haben erst die Verantwortlichen des Kreises Region Hannover und knapp anderthalb Stunden später auch der Bezirksvorstand entschieden, den Spielbetrieb ab sofort vorläufig einzustellen. Alle Spiele von der 4. Kreisklasse bis zur Landesliga wurden abgesagt und verlegt – das betrifft sämtliche Altersklassen. Das war es erst mal wieder für den „kleinen Fußball“. Zunächst hatte es so ausgesehen, als würde der Ball zumindest noch bis Sonntag rollen, bevor dann ab Montag den 2. November die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie greifen, die auch den Sport hart treffen: Der Trainings- und Spielbetrieb in ganz Deutschland wird ruhen, das Ganze gilt vorläufig bis Ende des Monats. Nun also der Lockdown vor dem Lockdown.

Levestes Sascha Romaus überwindet Kirchdorfs Schlussmann Jens Trampenau und trifft zum vermeintlichen 1:1-Ausgleich.

NFV-Präsidium beriet sich in Videokonferenz Das Präsidium des Niedersächsischen Fußballverbandes hatte in einer Videokonferenz darüber beraten, was mit den Spielen bis zum 2. November passieren soll und es den Kreisen und Bezirken überlassen, für sich zu prüfen, ob die lokalen Infektionszahlen einen Spielbetrieb am Wochenende noch zulassen. Viele Vereinsvertreter äußerten derweil recht deutlich ihr Unverständnis und Kritik darüber, dass angesichts der stetig steigenden Corona-Zahlen vonseiten des NFV überhaupt in Betracht gezogen werde, den Spieltag noch über die Bühne zu bringen – frei nach dem Motto, ob das Virus denn auch davon in Kenntnis gesetzt sei, dass es sich erst ab Anfang der Woche weiterverbreiten dürfe.

Einheitliche Entscheidung "war uns wichtig" Am Donnerstagmittag gab der Kreisvorstand dann bekannt, „dass der Spielbetrieb auf Kreisebene sofort vorläufig einstellt werde. „Der Kreis Region Hannover deckt ein großes Gebiet mit zahlreichen Kommunen ab, die derzeit unterschiedliche Infektionszahlen aufweisen. Alle Gemeinden verbindet, dass die Infektionszahlen rasant ansteigen“, heißt es in der Pressemitteilung. Und weiter: „Da wir in der Region einen gemeinsamen Spielbetrieb haben, war es für uns als Vorstand wichtig, eine einheitliche Entscheidung für alle Vereine in der Region zu treffen. "Die Sicherheit unserer Sportler steht an erster Stelle" „Die Sicherheit unserer Sportler steht an erster Stelle“, sagt der Kreisvorsitzende Jens Grützmacher. Es sei schade, dass trotz des großen ehrenamtlichen Einsatzes in den Vereinen bei der Erstellung und Umsetzung der Hygienekonzepte, die für den Amateursport vorbildhaft waren, die allgemeine Lage nun doch wieder zu einem – hoffentlich kurzen – Lockdown führt. „In unserem Kreis konnten wir dank der Mithilfe der Vereine ja bereits fast alle Spiele vor der Winterpause absolvieren und hoffen, die ausgefallenen Spieltage dann im neuen Jahr nachholen zu können.“