Corona-Lockdown naht: SC DHfK fordert weiterhin Handball vor Zuschauern

„Das Gesundheitsamt hat uns über die aktuelle Lage informiert. Was mir und vielen Sportvereinen in Sachsen aber aktuell noch größere Sorgen bereitet, sind die Forderungen in Berlin nach einem weiteren Lockdown und Veranstaltungsverbot, die vor allem unsere Branche extrem treffen würden“, so Günther besorgt. Der Handball-Manager führt aus: „Wir hatten im gesamten Oktober bei keiner Sportveranstaltung in Leipzig mit genehmigtem Hygienekonzept einen Corona-Ausbruch. Es gab weder bei uns in der Arena noch in der gesamten Handball-Bundesliga nachgewiesene Fälle.“ Dennoch sollen die Spiele bei weiter steigenden Fallzahlen ohne Zuschauer stattfinden – möglicherweise ganz untersagt werden. „Mich schockiert, dass nach diesen Erfahrungen nun erneut einzelne Branchen an den Pranger gestellt werden, die vielleicht gar nicht das Problem sind. Ich hoffe, dass die Politik mit Augenmaß vorgeht und ihre Entscheidungen basierend auf Daten und Fakten trifft“, sagt Günther und verweist auf die Ergebnisse der Studie „Restart-19“, die in dieser Woche veröffentlicht werden sollen. Der Geschäftsführer ergänzt: „Wir sollten dringend abwarten, bis diese am Donnerstag präsentiert werden und nicht am Mittwoch voreilige Entscheidungen treffen.“