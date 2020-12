Corona-Meister, -Absteiger und -Torschützenkönig: Zahlen und Statistiken eines besonderen Jahres

Seit Mitte Mai spielt die Bundesliga unter Corona-Bedingungen. Der SPORTBUZZER hat die Ergebnisse aus dieser Zeit analysiert und nennt den "Corona-Meister", die "Corona-Absteiger" und den "Corona-Torjäger" des Jahres 2020. Alle folgenden Auswertungen beziehen sich auf den Zeitraum vom 16. Mai bis zum 21. Dezember - also vom Bundesliga-Neustart am 16. Mai bis einschließlich 20. Dezember (letzter Spieltag vor der Weihnachtspause). Saisonübergreifend dienen insgesamt 22 Spieltage (neun aus der Rest-Saison 2019/20, 13 aus der aktuell laufenden Saison 2020/21) als Grundlage sämtlicher Berechnungen. Anzeige

Der "Corona-Meister": FC Bayern München

Mit Blick auf die Bayern-Dominanz der vergangenen Jahre wird es niemanden überraschen, dass auch der "Corona-Meister" 2020 der FCB ist. In der Rest-Saison 2019/2020 entschieden die Münchener alle neun Bundesliga-Partien für sich. Da sie sich dank des Last-Minute-Sieges gegen Bayer Leverkusen (2:1) am vergangenen Samstag zudem zum "Weihnachtsmeister" kürten, ist auch in diesem "Corona-Ranking" kein Vorbeikommen an der Mannschaft von Hansi Flick.

Daran hätte allerdings auch ein Leverkusener Erfolg zuletzt im Topspiel nichts ändern können. Bayern (insgesamt 57 Punkte zwischen Neustart und Weihnachtspause) liegt mit 13 Punkten Vorsprung auf RB Leipzig (44) und Leverkusen (44) klar auf Platz eins. Der BVB (40) hat aufgrund der Negativserie in den vergangenen Spielen an Boden verloren, wäre mit dem saisonübergreifenden Platz vier aber noch auf Champions-League-Kurs.

Die "Corona-Absteiger": 1. FC Köln, Arminia Bielefeld und Schalke 04

Auch der SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf befinden sich im Tabellenkeller der "Corona-Tabelle". Da beide Klubs jedoch 2019/20 regulär abgestiegen sind, lassen wir sie bei der Frage nach den "Corona-Absteigern" der übergreifenden "Corona-Saison" außen vor. Auffällig ist allerdings, dass die Fortuna in ihren nur neun Bundesliga-Spielen nach dem Restart (acht Punkte) mehr Zähler holte als Schalke 04 (sechs Punkte) in 22 Partien. Neben Schalke gelten aktuell auch Arminia Bielefeld (10 Punkte) und der 1. FC Köln (15 Punkte) als "Corona-Absteiger", beziehungsweise mit Blick auf Köln als Relegationsplatz-Anwärter. Fairerweise sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Bielefeld als Aufsteiger neun Spiele weniger bestritten hat als die anderen Bundesliga-Klubs - mit Ausnahme des VfB Stuttgart, der mit seinen 18 Zählern aus nur 13 Begegnungen im Gegensatz zur Arminia allerdings keinen Abstiegsplatz in der folgenden Tabelle belegt.

Die "Corona-Tabelle" der Bundesliga (Stand: 21. Dezember 2020)*

*basierend auf der Tabelle des Online-Portals sportfails.de

Bayern München (57 Punkte, 66:25 Tore, 22 Spiele) RB Leipzig (44 Punkte, 43:20 Tore, 22 Spiele) Bayer Leverkusen (44 Punkte, 44:26 Tore, 22 Spiele) Borussia Dortmund (40 Punkte, 42:26 Tore, 22 Spiele) VfL Wolfsburg (37 Punkte, 34:29 Tore, 22 Spiele) Borussia Mönchengladbach (34 Punkte, 41:32 Tore, 22 Spiele) Eintracht Frankfurt (34 Punkte, 42:41 Tore, 23 Spiele) TSG 1899 Hoffenheim (32 Punkte, 39:33 Tore, 22 Spiele) Union Berlin (32 Punkte, 36:35 Tore, 22 Spiele) SC Freiburg (29 Punkte, 34:35 Tore, 22 Spiele) Werder Bremen (27 Punkte, 31:35 Tore, 23 Spiele) Hertha BSC (26 Punkte, 36:35 Tore, 22 Spiele) FC Augsburg (25 Punkte, 24:30 Tore, 22 Spiele) VfB Stuttgart (18 Punkte, 26:20 Tore, 13 Spiele) 1. FSV Mainz 05 (17 Punkte, 22:38 Tore, 22 Spiele) 1. FC Köln (15 Punkte, 25:45 Tore, 22 Spiele) Arminia Bielefeld (10 Punkte, 9:23 Tore, 13 Spiele) Fortuna Düsseldorf (8 Punkte, 9:17 Tore, 9 Spiele) FC Schalke 04 (6 Punkte, 13:58 Tore, 22 Spiele) SC Paderborn 07 (4 Punkte, 7:20 Tore, 9 Spiele)

Der "Corona-Torschützenkönig": Robert Lewandowski

Wenige Tage, nachdem Robert Lewandowski zum neuen Weltfußballer gewählt wurde, darf er sich über einen weiteren, allerdings inoffiziellen, Titel freuen. Der Pole ist der Top-Torjäger des Corona-Zeitalters. Zwischen dem Neustart im Mai und dem letzten Spieltag vor Weihnachten gelangen dem Bayern-Stürmer 26 Tore (neun in der Rest-Saison 2019/2020, 17 in der aktuellen Saison). Wer gedacht hätte, dass BVB-Knipser Erling Haaland dem Münchener am dichtesten auf den Fersen ist, liegt falsch. Der Norweger traf in besagtem Zeitraum 14-mal, während Frankfurts André Silva 17-mal einnetzte.

Die besten 5 Bundesliga-Torschützen zwischen Restart und Weihnachtspause:

1. Robert Lewandowski (FC Bayern/26 Tore)

2. André Silva (Eintracht Frankfurt/17 Tore)

3. Erling Haaland (Borussia Dortmund/14 Tore)

Wout Weghorst (VfL Wolfsburg/14 Tore)

5. Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim/13 Tore)

