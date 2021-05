Zu viele Corona-Ausfälle: Mittelfeldspieler Enzo Pérez steht im Tor von River Plate

Wegen zahlreicher Corona-Infizierter im Kader hat ein Feldspieler das Tor des argentinischen Erstligisten River Plate gehütet - und das durchaus erfolgreich. Beim 2:1 im Gruppenspiel in der Copa Libertadores gegen den kolumbianischen Verein Independiente Santa Fe am Mittwoch verteidigte Enzo Pérez mit einer Reihe von Paraden das Tor der Millonarios im Estadio Monumental von Buenos Aires. Dabei hatte sich der Mittelfeldspieler erst am Sonntag eine Zerrung in der rechten Kniesehne zugezogen und sich noch nicht recht von seiner Verletzung erholt.

Nach dem Abpfiff lief Pérez mit einem breiten Lächeln über den Platz und ließ sich von seinen Mannschaftskameraden feiern. Die Partie dürfte in die Annalen des Hauptstadtklubs eingehen: Es war das erste Mal seit über 100 Jahren, dass River Plate mit einem Feldspieler im Tor in eine Partie gehen musste. Zuletzt war das beim Debüt des Vereins in der ersten argentinischen Fußballliga im Jahr 1909 gegen Argentino de Quilmes geschehen. Weshalb der Torwart der Aufsteigers damals nicht zum Einsatz kam, ist unklar.