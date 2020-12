Corona-Ausbruch bei Newcastle United: Premier-League-Spiel gegen Aston Villa verschoben

Die Coronavirus-Pandemie hält die Premier League in Atem. Am späten Dienstagnachmittag verkündete Newcastle United, dass das für Freitag geplante Auswärtsspiel bei Aston Villa verschoben wird. Der Grund: Zahlreiche Spieler sowie Mitglieder des Trainerstabes waren in den vergangenen Tagen auf dem Trainingsgelände des Klubs positiv auf Corona getestet worden und befinden sich nun in Selbstisolation. Der Klub hatte die Verschiebung der Partie bei der Premier League beantragt. Anzeige

Ein neuer Termin für die Ansetzung wurde zunächst nicht genannt, soll aber "in rascher Folge" festgelegt werden. Der Tabellen-13. der Premier League hatte bereits seit einiger Zeit immer wieder mit vereinzelten Corona-Fällen zu kämpfen. "Die positiven Tests sind in den vergangenen Tagen stark angestiegen", hieß es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung indes. Deshalb arbeite der Klub nun mit den Gesundheitsbehörden zusammen, um "die Quelle des Ausbruchs zu finden und dafür zu sorgen, dass das Risiko weiterer Übertragungen minimiert werden kann".