Corona-Not bei DHB-Auswahl und Co.: Wie sich die Handball-EM am Rande des Abbruchs bewegt

Ein Feueralarm im Crown Plaza von Bratislava brachte Martin Hausleitner am Freitagmorgen um sein Hotelzimmer. Ein Fehler im System. Bei der Handball-Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn ist es derweil mehr als ein Fehler, der das Turnier an den Rand des Abbruchs gebracht hat. Corona treibt dem Generalsekretär des europäischen Verbandes EHF täglich neue Schweißperlen auf die Stirn. " Wenn wir Corona nicht hätten, dann wäre alles rosarot ", sagte Hausleitner. Doch wegen Corona laufen aktuell ständig Nachrichten wie diese über den Ticker: Das Überraschungsteam der Vorrunde, die Niederlande, musste am Freitag nach positiven Befunden beider Keeper sogar Torwarttrainer Gerrie Eijlers reaktivieren.

Auch die unterschiedliche Interpretation des Hygienekonzeptes ist für Hausleitner kein Problem. So sind die Hallen in der Slowakei zu 25 Prozent ausgelastet. In Ungarn gibt es keine Zuschauerbeschränkungen, auch keine Maskenpflicht. Das Finale in Budapest soll vor 20.000 Zuschauern ausgetragen werden. Auch die Kritik der Teams, dass sich in Ungarn normale Hotelgäste – ohne Maske – den Spielern im Restaurant, in der Lobby und in den Aufzügen nähern, wies Hausleitner zurück. "Das kann man nicht als fatalen Fehler bezeichnen. Es gibt in den verschiedenen Ländern verschiedenste Zugänge zum Corona-Thema. Wir müssen das große Ganze im Blick behalten und können die Tendenz nicht ignorieren. Kein Land in Europa geht in einen Lockdown."