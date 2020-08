Corona-Nothilfe erreicht in Sachsen nicht alle Vereine

Leipzig. Der verpasste Aufstieg in die 3. Liga ist für den 1. FC Lok Leipzig zum doppelten Problem geworden: Neben den fehlenden zusätzlichen Einnahmen, die die „Loksche“ vor allem aus dem Topf der TV-Gelder bekommen hätte, müssen die Probstheidaer auch auf eine Finanzspritze aus dem 200-Millionen-Euro-Corona-Hilfstopf des Bundes verzichten – dieser gilt im Fußball bislang nur für die 3. Liga . Zudem kann Lok nicht auf die Landesförderung für den Sport in Corona-Zeiten hoffen, die aus einer 10. 000-Euro-Soforthilfe sowie aus einem zinslosen Darlehen zur Liquiditätssicherung von bis zu 500. 000 Euro besteht.

Initiative Teamsport Sachsen: zinsfreies Darlehen

Es ist eine Krux, die Dahms zwar bedauert, aber nicht vom LSB gelöst werden könne. In verschiedenen Formen sind davon auch zum Beispiel die Zweitligisten im Handball und Volleyball oder auch die Drittligisten im Eishockey betroffen. Laut Beschlusslage des Bundestages handelt es sich noch nicht um Profisport, auch wenn die Kosten teilweise auf Profiniveau liegen und Gehälter gezahlt werden, die eine Aufwandsentschädigung übersteigen. In der vierten Fußball-Liga – und nicht nur dort – fallen seit Monaten die Zuschauereinnahmen weg, auch Sponsorenverträge können wegen der Corona-Krise teils nicht erfüllt werden.

DHfK -Handball-Manager Karsten Günther meint zu der Problematik: „Fördermittel haben wir bisher noch keine erhalten. Aber mit unserer Initiative Teamsport Sachsen konnten wir erreichen, dass der Freistaat den Vereinen ein zinsfreies Darlehen in Höhe von bis zu zehn Prozent vom Vorjahresumsatz zur Verfügung stellt, welches auf eine Laufzeit von zehn Jahren angelegt ist.“ Man befinde sich in gutem Dialog mit der Landesregierung, dass den Vereinen bei guter Rückzahlungsdisziplin möglicherweise ein Teil erlassen werde. Als Handball-Erstligist bestehe zudem die Chance, vom Förderprogramm des Bundes zu profitieren und einen Ausgleich für die ausgefallenen Ticketerlöse zu erhalten

„Sind nicht allein in der Bringschuld"

Ein weiterer problematischer Bereich ist laut LSB-Generalsekretär Dahms neben dem Pferdesport der Rehabilitationssport. Hier brächen die Einnahmen im großen Stil weg, da viele Aktivitäten seit Monaten nicht angeboten werden können, Ausgaben für angestellte Mitarbeiter etc. aber weiterhin anfallen. Detlev Günz, Vizepräsident des Sächsischen Behindersportverbandes und Präsident des Vereins BSV AOK Leipzig, hatte im Zuge dessen seinem Ärger – auch gegenüber dem LSB – in einem LVZ-Beitrag Luft gemacht.

Diese Kritik weist Christian Dahms zurück. Der LSB habe so gut es geht versucht, über die Fördermöglichkeiten zu informieren. Das Programm sei so gestaltet, dass die Vereine zunächst ihre Rücklagen aufbrauchen müssten, bevor sie 10 .000 Euro Soforthilfe bekommen können. Das Darlehen könnte ohne Probleme beantragt werden, letztlich müssten sich da die Vereine in Bewegung setzen. „Da sind nicht allein wir als LSB in der Bringschuld“, betont Dahms.