Corona-Nothilfe im Profisport: Bisher rund 19 Millionen Euro bewilligt - Antragszahlen steigen

Etwas mehr als 19 Millionen Euro aus dem Corona-Soforthilfeprogramm des Bundes sind bislang in den Profisport geflossen. Dem Bundesverwaltungsamt (BVA) in Köln lagen einen Tag vor Ablauf der ursprünglich bis zum 31. Oktober laufenden Frist insgesamt 245 Anträge vor. Die beantragte Summe betrug 58.247.465,40 Euro. Von den 245 Anträgen wurden bislang 80 bewilligt, die ein Volumen von 19.104.350,52 Euro ausmachen. 163 Anträge sind noch in der Bearbeitung. Dies ergab eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur beim für die Corona-Sportförderung zuständigen Bundesministerium des Innern.

Kritik an Teil-Lockdown aus dem Profisport

Von den deutschen Profiligen werden die Forderungen an die Politik wieder lauter. Auch Kritik am Teil-Lockdown im November, in dessen Folge keine Zuschauer mehr in den Arenen und Stadien erlaubt sind, mehrt sich. "Die Lage ist sehr angespannt, und es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass wir Klubs verlieren werden", sagte HBL-Boss Frank Bohmann der Welt. Und DEL-Chef Gernot Tripcke erklärte dem SPORTBUZZER: "Es ist nicht wirklich motivierend, angesichts dessen, dass wir alle Hygienekonzepte für Spiele mit Zuschauern entwickelt haben."