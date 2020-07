"Es ist sehr bitter": Auch Maschsee-Triathlon fällt der Corona-Pandemie zum Opfer

Deutsche Top-Athleten wollten nach Hannover kommen, um in der Corona-Pandemie endlich wieder einen Wettkampf zu haben. 1000 Starter wären es geworden, alles sah gut aus. Ein umfangreiches Hygienekonzept war auf die Beine gestellt worden, doch gewissermaßen auf der Zielgeraden hat es nicht gereicht.

Der für den 18. Juli geplante Maschsee-Triathlon ist abgesagt worden. Das Land Niedersachsen hat Bedenken in Sachen Infektionsschutz der Zuschauer. „Wir bedauern das sehr, stehen aber voll und ganz zu der Entscheidung, die unterstreicht, dass die Gesundheit in jedem Fall uneingeschränkt im Vordergrund steht“, sagt Stefanie Eichel vom Veranstalter eichels:event. Auch das „ProAm“- Jedermann-Radrennen, das am 30. August erstmals mit Start und Ziel in Garbsen über die Bühne gehen sollte, fällt aus.