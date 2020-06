Flucht mit dem letzten Flieger: Bikramjit Singh Sehgal und die Corona-Pandemie

Der Blick in die Ferne offenbart die Wucht der Corona-Pandemie. Von Jalandhar aus, der Großstadt im Norden Indiens, lassen sich die Gebirge des Himalaya erkennen. „Das ist wirklich erstaunlich, der Smog ist nicht mehr so stark. Die Krise hat eben auch positive Seiten“, sagt Bikramjit Singh Sehgal.

"Was in Indien passiert, ist beängstigend"

Wirklich Trost spendet der Blick ins Ungetrübte wahrlich nicht. Das Coronavirus verteilt sich in Indien mit jedem Tag stärker. Sehgal entkam dem Shutdown mit dem letzten Flieger aus Neu-Delhi in Richtung Frankfurt. Die Sorgen des Cricketspielers der Stallions im MTV Herrenhausen halten ihn in seiner Heimat dennoch gefangen. „Was in Indien passiert, ist beängstigend“, sagt der Inder, der in Vahrenwald lebt.

In dem riesigen Land gibt es über 400.000 bestätigte Corona-Fälle (Quelle: Johns-Hopkins-Universität, Stand: 22. Juni), die Dunkelziffer dürfte weit höher sein. „Mir war klar, wenn es kommt, ist es nicht aufzuhalten. Wir haben viel zu wenig Betten in den Krankenhäusern“, sagt der 49-jährige Vater zweier Kinder. Er lebt seit 33 Jahren in Deutschland, besucht seine Eltern und den Bruder in der nördlichen Provinz Punjab regelmäßig.