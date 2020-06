Dank App und Fieberpistolen: Beim BSK Hannover-Seelze geht's wieder in den Ring

Arthur Mat­theis hat sich breitschlagen lassen. Und zwar von den anderen drei Trainern des BSK Hannover-Seelze. Sie haben ihn überzeugt, dass es trotz der Corona-Krise mit dem Training wieder losgehen muss. „Mit dem Herzen war ich auch dafür, mein Kopf war aber dagegen“, sagt der Vorsitzende. Er hat sich gern überstimmen lassen, und am 22. Juni legt der Bundesligist nun wieder los in der Seelzer Halle. Mit strengen Hygieneauflagen, ohne Körperkontakt.

Nun wird der BSK Fieberpistolen anschaffen, nur jeweils 20 Boxer können in die Halle. „Es dürften von der Quadratmeterzahl her mehr sein, aber es passt gut. Jeder hat seinen eigenen Sandsack“, so Schunk. Mit einer App müssen sich die Athleten anmelden, so erspart sich der BSK eine Zettelwirtschaft. „Wenn die 20 Teilnehmer erreicht sind, kann man sich nicht mehr einloggen. Das vereinfacht die Sache für uns“, sagt Schellenberg.

Sandsäcke bekommen mehr ab als sonst

Der 37-Jährige ist selbst in Topform und dürfte noch in der Bundesliga ran – das Limit liegt bei 40 Jahren. „Ich hab Eugen so oft gefragt, jetzt ist Schluss“, sagt Mattheis lachend zu dem Thema.

Die Trainingszeiten werden verkürzt, länger als anderthalb Stunden am Stück dürfen die Übungsleiter nicht in der Halle sein. Nach der ersten Einheit muss die Halle für 30 Minuten gelüftet werden. Zudem bekommen die Sandsäcke mehr ab als sonst, sie sind oft zu desinfizieren.

„Ich befürchte, das dürfte das Leder nicht lange mitmachen, sie werden alle kaputtgehen“, sagt Mattheis, „und das sind Kosten, die uns wehtun können.“ Erstmals fällt in diesem Jahr die Sommerpause aus, dreimal wöchentlich Training bietet der BSK an. „Wir ziehen das durch“, so Mattheis.