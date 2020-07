48 Seiten Hygienekonzept: TuS Wettbergen fängt die Corona-Folgen geschickt ab

Die Bilder gleichen sich mit denen anderer Sportvereinen. Beim Gang durch das große Eingangstor geht es nur im Einbahnstraßenmodus. Ab­stand halten, Hände desinfizieren, in Listen eintragen. Die Hygienevorschriften sind Gesetz – und alle halten sich selbstverständlich daran. Be­trieb herrscht nach wochenlangem Shutdown längst wieder, und es wird mit jeder weiteren Lockerung mehr. Ein munteres Durcheinander von kleinen und großen Athleten be­herrscht das Bild, wenn die schweren Eisentore am Eingang überwunden sind.

90 neue Mitglieder

Viele Trainingsgruppen unterschiedlichster Sportarten verteilen sich. Die Kinder der Fußball-Torwartschule Peter Rasch fliegen hin und her zwischen den Pfosten. Die acht Tennisplätze am Waldrand sind allesamt belegt. Und auch die Handballerinnen der D-Jugend finden großen Gefallen an der Einheit auf dem Beachsoccerfeld. Die Pandemie ist steter Begleiter, allerdings spielt sie aktuell nur eine Nebenrolle in den Köpfen der Sportler. Covid-19 gehört zum gelebten Alltag.

Das Konzept kommt an – auch bei den neuen Mitgliedern. Mehr als 90 neue Athleten ha­ben sich dem TuS in diesem Jahr schon angeschlossen. Eine beachtliche Zahl mit Blick auf die Entwicklung vieler anderer Vereine in Hannover. Allerdings gleicht sie nicht die Zahl der Austritte aus, die am Ende des Jahres auf Re­kord­hö­he liegen könnte, vermutet der Vorstand.