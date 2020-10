Der Lockdown trifft Hannover hart: So läuft es im Fußball, Handball und Basketball

"Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, werden geschlossen. Dazu gehören (...) Freizeit- und Amateursportbetrieb mit Ausnahme des Individualsports allein, zu zweit oder mit dem eignen Hausstand auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen." So heißt es im Beschluss von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Doch was bedeutet der Lockdown für...

Bereits am Montag hat sich die Basketball-Region Hannover dazu entschieden, den Spielbetrieb bis zum 31. Dezember zu unterbrechen. Braunschweig und Osnabrück zogen am Dienstag nach. Das betrifft die Ligen ab Regionsliga abwärts.

Erst in der vergangenen Woche hatte das Präsidium den Vereinen aus einem Bereich mit einem Inzidenzwert größer 35 die Möglichkeit eingeräumt, Spiele zu verlegen. Davon machten viele Klubs Gebrauch. Von 106 angesetzten Erwachsenenspielen wurden nur 21 ausgetragen. In der 3. Liga waren aufgrund von Corona-Fällen schon Spiele der TSV Burgdorf II und von Handball Hannover-Burgwedel abgesagt worden. Wie es mit dem Drittliga-Spielbetrieb weitergeht, ist noch offen. Vom zuständigen DHB gab es noch keine Entscheidung.

Bereits am Mittwochmorgen entschied der Handballverband Niedersachsen, die laufende Saison in seinem Verantwortungsbereich, also ab Oberliga abwärts, zu unterbrechen. „Vorerst bis zum 31. Dezember“, sagt Präsident Stefan Hüdepohl. Wann und wie der Spielbetrieb tatsächlich wieder aufgenommen wird, sei offen.

Die erste Handball-Liga (HBL) kann ihren Betrieb fortsetzen, wie im Fußball aber ohne Zuschauer. Davon ist auch die TSV Hannover-Burgdorf betroffen. „Wir bedauernd das sehr“, sagt Recken-Geschäftsführer Eike Korsen und ergänzt: „Wir haben bewiesen, dass wir verantwortungsvoll mit der Situation umgehen können.“ Im November tritt die TSV daheim am 12. gegen Göppingen und am 19. gegen Melsungen an. Es werden zwei Geisterspiele ohne Fans.

Der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) beschloss die Aussetzung des Spielbetriebs. „Es macht keinen Sinn für mich, weiterzuspielen, wenn Restaurants, Theater und Kinos schließen. Wir müssen die Gefahr auf ein Mindestmaß reduzieren“, sagte Vize August-Wilhelm Winsmann, der zugleich dem Bezirk Hannover vorsteht, schon vor der Entscheidung. NFV-Präsident Günter Distelrath erklärte am Mittwochabend, es sei „wesentlich, dass wir uns die nächsten Wochen diszipliniert verhalten, um möglichst schnell wieder in den Spielbetrieb einsteigen zu können“.

Die Vertreter der 1. Regionalliga Nord (RLN), darunter die MTB Baskets Hannover und die Neustadt Shooters, hatten am Dienstagabend in einer Telefonkonferenz noch bekräftigt, weiter zu spielen, solange es erlaubt ist, zur Not auch ohne Fans. Der Spieltag am Wochenende wurde nicht abgesagt. „Aber wir haben eine dringende Empfehlung an die Vereine abgegeben, die Spiele nicht stattfinden zu lassen“, sagt RLN-Chef Helge Oldach. Die MTB Baskets und Gegner Cuxhaven haben sich auf eine Absage verständigt, die Shooters wollen ebenfalls nicht spielen.

Zwischen Regionalliga und der Region gibt es noch die Ober- und Landesligen, die in der Verantwortung des Niedersächsischen Basketballverbandes (NBV) liegen. Hier wurde der Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt, das betrifft in Hannover beispielsweise den SC Langenhagen II.

In der 1. Bundesliga der Frauen wird Profisport betrieben. Deswegen geht der TKH auch davon aus, am Samstag wie vorgesehen in Wasserburg zu spielen und die Saison fortzusetzen. Macht die Stadt Hannover jedoch im November die Halle an der Birkenstraße dicht, haben die TKH-Frauen ein Platzproblem. Die Rollstuhlbasketballer von Hannover United starten am Wochenende daheim in die Bundesliga-Saison. Ohne Zuschauer – wie ohnehin geplant.