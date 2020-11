Corona-Wirrwarr im Amateursport: Was ist denn nun erlaubt - und was nicht?

Was ist denn nur erlaubt - und was nicht? Das fragen sich gerade alle Sportler. Bundesweit - und natürlich auch in Hannover und der Region. Und vor allem die Amateur- und Breitensportler. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick, welche Regelungen ab sofort gelten und was Hannovers Spitzenfunktionärin dazu sagt.