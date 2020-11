"Sport ist nicht alles": Nicht nur Golterns Gustav Kuhn hakt Fußballjahr 2020 ab

Knapp drei Monate durfte gekickt werden, jetzt geht es für die Kreisligisten aus der Region Hannover vorzeitig in die Winterpause. Im Kreis konnten bis dahin – anders als im Bezirk – immerhin fast alle Partien gespielt werden, ein Chaos bei den Nachholspielen droht nicht.

Der TuS Altwarmbüchen beispielsweise hätte am Sonntag ohnehin sein letztes Pflichtspiel in der Staffel 5 in diesem Jahr bestritten. „Wir hätten dann im November noch normal trainiert“, sagt TuS-Trainer Patrick Heldt. Das geht im Lockdown nicht mehr. „Wenn es dann wieder möglich ist, treffen wir uns im Dezember vielleicht noch mal zum Kicken. Das kann ich mir aber, ehrlich gesagt, nicht vorstellen“, sagt der 40-Jährige.