Corona-Plan: Schweizer Spieler-Gewerkschaft fordert Impfpflicht für Profis und Stadionbesuch

In der Schweiz sollte es nach Meinung der Spieler-Gewerkschaft Swiss Association of Football Players (SAFP) eine Corona-Impfpflicht für Spieler, Stadionmitarbeiter und Fans geben, um im Profi-Fußball so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren. "Zumindest in einer Anfangsphase erachtet die SAFP diese Einschränkungen für die Zuschauer als verhältnismäßig", teilte die Spieler-Gewerkschaft am Mittwoch mit.

Anzeige