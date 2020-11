Positiver Corona-Test: Kroatien-Profi Domagoj Vida gegen die Türkei zur Halbzeit ausgewechselt

Kurioser Vorfall beim Test-Länderspiel zwischen der Türkei und Kroatien am Mittwoch: Die Spieler hatten sich gerade im Tunnel versammelt, um nach der Halbzeit für den zweiten Durchgang auf den Platz zu laufen. Dann führten die Gäste einen Wechsel durch, Filip Uremovic kam für Domagoj Vida in die Partie. Der Grund für den hastigen Spielertausch: Der kroatische Fußballverband hatte in der Halbzeit erfahren, dass Innenverteidiger Vida womöglich positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Anzeige

In der Pause habe man erfahren, dass der Test beim Profi von Besiktas Istanbul vorbehaltlich einer Überprüfung positiv war. Nationaltrainer Zlatko Dalic sah sich gezwungen, direkt zu reagieren und brachte unmittelbar Uremovic für den 31-Jährigen in die Partie. Vida wurde isoliert, hatte zu diesem Zeitpunkt aber natürlich schon 45 Minuten auf dem Platz gestanden und war mit seinen Nationalmannschaftskollegen in der Kabine. Später am Abend bestätigte sich das positive Testergebnis.