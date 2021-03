Nach Quarantäne-Chaos bei Hannover 96: DFL will Hygienekonzept verschärfen

Das Corona-Chaos in Hannover endete so plötzlich wie es sechs Tage zuvor begonnen hatte: Hannover 96 darf vorzeitig aus der häuslichen Quarantäne, gestern gab das Gesundheitsamt der Region das Okay – weil der positive Befund bei Genki Haraguchi fehlerhaft war.

Training wird schon am Samstag wieder aufgenommen

Am frühen Samstagnachmittag steigt das Team von Kenan Kocak wieder ins Training ein, in Coronazeiten natürlich weiterhin ohne Fans. Daran hat sich nach der Quarantäne-Erleichterung nichts geändert. Bis zum nächsten Pflichtspiel dauert es derweil noch etwas: Wegen der Länderspielpause geht es am Ostersonntag (4. April, 13.30 Uhr) zu Hause gegen den Hamburger SV weiter. Gut für 96: Zumindest für die Vorbereitung bleibt so genügend Zeit.

DFL denkt über tägliche Schnelltests nach

Die DFL denkt derweil über eine Verschärfung des eigenen Hygienekonzepts nach, nachdem zuletzt drei Mannschaften in Quarantäne mussten (Regensburg, Kiel, Hannover). Daran ändert die 96-Entlastung nichts. Bei den Plänen geht es um tägliche Corona-Schnelltests für Teams der 1. und 2. Liga ab April. Damit soll auch sichergestellt werden, dass die Saison reibungslos zu Ende gespielt werden kann.

"...kosten auch noch mal viel Geld"

„Wenn es nur eine Empfehlung ist, ist das okay“, findet 96-Profichef Martin Kind. „Wenn es eine Vorschrift wäre, muss auch gesagt werden, wie es dann weitergeht. Was passiert mit Training und Quarantäne, wenn ein Spieler positiv ist?“ Die täglichen Schnelltests „kosten auch noch mal viel Geld“. Aktuell sind zwei PCR-Tests wöchentlich Pflicht, dafür gibt 96 pro Monat gut 50 000 Euro aus.