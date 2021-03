Zwei Teams in Quarantäne, eins zieht um: Das ist die Lage in der Eishockey-Oberliga

Wenn die Zahlen der Corona-Neuinfektionen steigen, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit von Ansteckungen in allen Bereichen – auch in der Eishockey-Oberliga. Die Crocodiles Hamburg und die Tilburg Trappers befinden sich aktuell in Quarantäne. Bei beiden Vereinen dürfte die Zeit gerade so reichen, dass sie zum Beginn der Play-offs am 9. April wieder ins Geschehen eingreifen können.

Letzte Spiele der Trappers fraglich

Aktuell fraglich ist jedoch, ob die Trappers ihre letzten beiden Spiele der regulären Saison noch austragen können. Am Osterwochenende würden sie bei den Hannover Scorpions (3. April) und bei den Hannover Indians antreten (5. April).