Nach Corona-Quarantäne: Stuttgarts Kalajdzic und Coulibaly kehren ins Training zurück

Beide verpassten damit den Saisonauftakt im DFB-Pokal und das 5:1 im ersten Bundesligaspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth. Für die Auswärtspartie bei Vizemeister RB Leipzig am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) dürften sie nun wieder zur Verfügung stehen. Der ebenfalls positiv getestete Mittelfeldspieler Nikolas Nartey befindet sich dagegen weiter in Quarantäne. Der Verein gehe davon aus, dass er nächste Woche ins Training zurückkehre, sagte ein VfB-Sprecher.

Wichtige Stammspieler des VfB

Kalajdzic war in der vergangenen Saison ein wichtiger Faktor im Offensiv-Spiel der Stuttgarter und hatte großen Anteil an der erfolgreichen Saison des damaligen Aufsteigers. 16 Treffer und sechs Vorlagen steuerte der österreichische Nationalspieler in seiner Premierensaison in der Bundesliga bei. Auch der 2019 aus der Jugend von Paris Saint-Germain gekommene Tanguy Coulibaly brachte es in der vergangenen Saison auf 31 Einsätze in der deutschen Beletage. Der 20-jährige Außenbahnspieler konnte dabei zwei Treffer und eine Vorlage beisteuern.