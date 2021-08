Nach Corona-Quarantäne: Weltmeister Tolisso zurück im Mannschaftstraining des FC Bayern

Tolisso hatte am vergangenen Freitag wieder das Training beim deutschen Rekordmeister aufgenommen. Die häusliche Quarantäne hatte der EM-Teilnehmer zuvor in seiner französischen Heimat verbracht. Der FC Bayern München startet am Freitag (20.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach in die Bundesliga -Saison.

Bereits am Vortag hatten mit Alphonso Davies und Kingsley Coman zwei Leistungsträger das Team-Training an der Säbener Straße wieder aufgenommen. Davies hatte sich Mitte Juli bei der kanadischen Nationalmannschaft einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen, Coman musste beim Testspiel gegen den SSC Neapel (0:3) ausgewechselt werden und konnte anschließend wegen einer Prellung lediglich individuell trainieren. Nagelsmann steht damit kurz vor dem Liga-Start mit Tolisso ein weiterer Akteur wieder zur Verfügung, die Zielvorgabe ist klar: "Du musst das erste Spiel in Gladbach gewinnen und idealerweise den Supercup. Dann sind die Fans auch ganz wohlgesonnen. Dann können wir angreifen", sagte der neue Bayern-Trainer dem BR. Im Spiel um den ersten Titel der Saison müssen die Münchner am 17. August in Dortmund gegen den BVB antreten.