Corona-Regeln, Finanzen, WM-Favoriten, Vettel: Die wichtigsten Infos vor dem Saisonstart der Formel 1

Unter welchen Bedingungen wird gefahren?

Insgesamt dürfen pro Team 80 Mitarbeiter an die Strecke, 60 davon an den Autos arbeiten. Gespart wurde am Personal für Marketing, PR und Hospitality. Jedes Team lebt in einem eigenen Hotel, auch an der Strecke ist kein Kontakt zu Mitarbeitern anderer Teams erlaubt. Auch der Kontakt innerhalb der Teams wird minimiert: Jede interne Abteilung teilt sich in einzelne Gruppen auf, etwa sind die jeweils an einem Auto arbeitenden Mechaniker noch einmal aufgeteilt nach Zuständigkeitsbereichen.

Um die Abstandsregeln einhalten zu können, dürfen nicht alle gleichzeitig am Auto arbeiten. Dadurch werden viele Arbeiten deutlich länger als gewohnt dauern. „Ein Motorwechsel dauert statt zwei vielleicht fünf Stunden“, befürchtet Racing-Point-Teammanager Andy Green. Alle Mechaniker müssen in den Boxen Masken tragen, genauso wie die Fahrer, wenn sie aus dem Auto steigen und den Helm abnehmen. Speziell wenn es heiß wird sei das alles andere als einfach: Anstrengende körperliche Arbeit müsse einhergehen mit vollster Konzentration, damit keine Fehler passieren, sagt McLaren-Teamchef Andreas Seidl.