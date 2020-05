Nicht nur Herrlich und Kalou: Diese Fußball-Stars haben gegen Corona-Regeln verstoßen

Ein Einkauf von Zahnpasta und Hautcreme hat für Heiko Herrlich ungewohnte Konsequenzen . Wegen des Verstoßes gegen die Hygieneregeln in der Hotel-Quarantäne muss der Trainer des FC Augsburg länger auf sein Debüt mit den Fuggerstädtern warten, als eigentlich angedacht. Sein Team darf er nach dem Verlassen der Quarantäne am Samstag (15.30 Uhr, Sky) im Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg nämlich nicht betreuen .

Kurios: Der Fauxpas von Herrlich wurde nur dadurch bekannt, dass er selbst auf der Pressekonferenz vor dem Wolfsburg-Spiel munter darüber plauderte. Herrlich und der Verein reagierten dann im Nachhinein: "Ich habe einen Fehler gemacht, indem ich das Hotel verlassen habe. Auch wenn ich mich sowohl beim Verlassen des Hotels als auch sonst immer an alle Hygienemaßnahmen gehalten habe, kann ich dies nicht ungeschehen machen", entschuldigte sich Herrlich in einer Mitteilung auf der Vereinshomepage. Er werde vorerst nicht mehr in Kontakt mit der Mannschaft stehen.