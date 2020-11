Corona-Regeln hinterlassen bei Eilenburger Leichtathleten Verunsicherung und Unverständnis

Aber wie genau soll das aussehen? Schließlich trainieren auch Individualsportler in ihren Vereinen nicht allein. „Es ist sehr, sehr schwer das richtig zu lesen. Es gibt so viele Auslegungsvarianten“, meint Gerald Voß, Präsident des LC Eilenburger Land und Vizepräsident des Sächsischen Leichtathletik-Verbandes und ergänzt: „Schulsport ja, Amateursport nein, Profisport ja. Wieso, weshalb, warum, das versteht doch sowieso kein Mensch.“

Trainer sind nur zur Aufsicht da

Die Leichtathleten verteilten sich in allen Winkeln des Ilburg-Stadions und darüber hinaus und hielten sich strikt an die Vorgaben. „Wenn die Hygienekonzepte gut sind, kann man sehr viel erreichen. Das haben die vergangenen Monaten gezeigt“, so Voß. Tatsächlich denkt der Sächsische Leichtathletik-Verband über Hallenwettkämpfe im Dezember und Januar nach. Entsprechende Konzepte liegen noch aus dem Frühjahr in der Schublade und könnten nun zur Anwendung kommen.