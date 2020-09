Corona-Regeln verhindern U23-Abstellung: Was macht 96 mit Stehle und Walbrecht?

Vielmehr war bei beiden der Plan: Bei den Profis trainieren, in der U23 Spielpraxis sammeln. Diese gängige Praxis ist seit Beginn dieser Saison aber nicht mehr problemlos möglich. Der Grund: Die Profiteams der DFL sollen sich sich in ihrer eigenen Blase bewegen. Wer die in Richtung U23 verlässt, muss vor der Rückkehr in den professionellen Trainingsbetrieb zwei negative Corona-Tests vorweisen. Das verlangt das aktuelle medizinisch-hygienische Arbeitsschutz-Konzept der DFL.

Eine faustdicke Überraschung war es sicher für die wenigsten, dass weder Simon Stehle noch Tim Walbrecht an den ersten beiden Spieltagen gegen den Karlsruher SC und den VfL Osnabrück im Kader von Hannover 96 auftauchten. Die beiden Eigengewächse kamen in der Vorbereitung regelmäßig zu Einsatzzeit, zum festen Stamm sind sie trotzdem noch nicht zu zählen.

Fynn Arkenberg (Abwehr, fünf Profieinsätze für 96): Seine Karriere startete der Verteidiger beim TSV Havelse. Von dort aus ging es 2011 in die Jugend von Hannover 96, in der Arkenberg die U17 und die U19 durchlief. Im Jahr 2016 dann der bisherige Höhepunkt seiner Karriere: Gegen die TSG Hoffenheim und gegen den FC Bayern München wurde der damals 20-Jährige zu den Profis berufen. Insgesamt absolvierte er fünf Partien für die erste und 69 Partien für die zweite Mannschaft der Roten, bis er Hannover 96 in Richtung Halle verließ. ©

RW Essen an Stehle interessiert

Das bedeutet: Jeder Einsatz eines Stehle oder Walbrecht bei den 96-Amateuren endet aktuell in einer Sackgasse, denn jede Abstellung zum U23-Team zöge eine mehrtägige Zwangspause inklusiver zweier Testungen nach sich.

Für 96 gibt es zwei Optionen: Entweder bleiben die Talente fest bei den Profis oder in der U23 - oder man gibt sie ab. Bei Walbrecht erwägt 96 eine Leihe, bei Stehle ist das ebenfalls eine Option. Regionalligist Rot-Weiß Essen, der in der ersten Runde des DFB-Pokals Bundesligist Arminia Bielefeld ausschaltete, gilt als interessiert an dem schnellen Flügelspieler. Stehle spielte am Samstag für die U23 gegen den FC Oberneuland, müsste also zweimal negativ getestet werden, ehe er wieder mit den Profis trainieren darf. Womöglich kommt es gar nicht mehr dazu.