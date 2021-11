Corona schlägt erneut bei RB Leipzig zu! Orban, Simakan und Poulsen positiv getestet

Leipzig. Allen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz: Am Cottaweg nimmt das Thema Corona nun verschärft Fahrt auf. Nach LVZ-Informationen sind drei weitere Profis von RB Leipzig positiv auf das Virus getestet worden. Demnach hat inzwischen auch Willi Orban , Mohamed Simakan und Yussuf Poulsen erwischt. Das Trio befindet sich in häuslicher Quarantäne. Mit den zu Wochenbeginn entdeckten Fällen von Coach Jesse Marsch, Keeper Peter Gulacsi und Teammanager Babacar N’Diaye sind es nun sechs unmittelbar Betroffene.

Falls ein Trost angesichts dieser misslichen Lage überhaupt möglich ist: Keiner der drei neu hinzugekommenen Fälle war aktuell fit. Orban musste am Mittwochvormittag vorfristig die Rückreise von Brügge, wo RB am Abend ohne der Verteidiger 5:0 gewann, Richtung Leipzig antreten. Er hatte in der Nacht über Unwohlsein geklagt und Erkältungssymptome gezeigt. Ein erster Corona-Test noch in Belgien war negativ ausgefallen. Der Club hatte aber kein Risiko eingehen wollen und schickte den Kicker zurück.