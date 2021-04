Corona-Schleuder Nationalmannschaft: Gnabry, Varane, Florenzi und Co. - diese Stars steckten sich an

Nach den ersten Partien in der WM-Qualifikation mehren sich international die positiven Corona-Befunde in beunruhigender Art und Weise. Neuester Fall: Der deutsche Nationalspieler Serge Gnabry, der am Dienstag beim FC Bayern positiv auf das Virus getestet wurde und dem deutschen Rekordmeister in der Champions League gegen Paris Saint-Germain fehlen wird. Dabei ist er längst nicht der erste Spieler, der im Nachgang der Nationalmannschaftsreisen in Quarantäne muss.

Anzeige