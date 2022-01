Corona-Schock bei Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp und Filip Kostic fallen gegen Augsburg aus

Corona-Wirbel bei Eintracht Frankfurt: Der Tabellen-Achte der Bundesliga muss im Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg corona-bedingt auf Torwart Kevin Trapp und Linksaußen Filip Kostic verzichten. Eine PCR-Testung der beiden Schlüsselspieler am Freitag ergab "bei beiden ein grenzwertig positives Ergebnis bei einer milden Symptomatik", teilten die Hessen am Abend mit. Beiden Spielern gehe es gesundheitlich gut.

