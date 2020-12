Nach Corona-Schock: Bundesliga-Volleyballer aus Hildesheim treten in Herrsching an

Die Corona-Mechanismen greifen. Nach einem positiven Covid-19- Test im Umfeld der Bundesliga-Volleyballer der Giesen Grizzlys musste das Spiel in Königs Wusterhausen zwar in aller Kürze abgesagt werden, die Notfallmaßnahmen haben in der Folge aber gegriffen, die Partie in Herrsching findet wie geplant am Mittwoch statt. Die Verhandlungen zwischen Ligaverband und der Hildesheimer Chefabteilung waren intensiv, am Dienstag fiel die Entscheidung.

