Corona-Schock für Schottland: Top-Talent Billy Gilmour vor Gruppen-Finale positiv getestet

Ganz bitterer Rückschlag für die schottische Nationalmannschaft . Vor dem letzten Spieltag der Gruppe D am Dienstag werden die Bravehearts von einem positiven Corona-Fall erschüttert. Ausgerechnet Supertalent Billy Gilmour, der beim 0:0 gegen England der wohl beste Spieler auf dem Platz war, hat es einer offiziellen Mitteilung des Verbandes zufolge erwischt. Er wird den Briten am Dienstag gegen Kroatien (21 Uhr, Magenta TV) demnach nicht zur Verfügung stehen.

Nach einer Kontaktaufnahme mit den britischen Behörden werde Gilmour, der im "Battle of Britain" im zentralen Mittelfeld brilliert hatte, sich "nun für zehn Tage selbst isolieren und daher das morgige Spiel der Gruppe D der EURO 2020 gegen Kroatien in Hampden verpassen", hieß es am Montag. Auch für das Achtelfinale, für die Schottland sich mit einem Sieg noch qualifizieren könnte, wäre er keine Alternative.