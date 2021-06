Corona-Schock für Kroatien: Ivan Perisic vor Achtelfinale gegen Spanien positiv getestet

Der kroatische Nationalspieler Ivan Perisic hat sich mit dem Coronavirus infiziert und wird seinem Team im EM-Achtelfinale gegen Spanien fehlen. Wie der kroatische Verband in der Nacht zum Sonntag mitteilte, habe er das positive Testergebnis bei dem früheren Bundesliga-Profi am Samstagabend im Rahmen einer regulären Testreihe erhalten. Perisic sei sofort von seinen Teamkollegen isoliert worden und habe sich in eine zehntägige Quarantäne begeben. Alle anderen Mitglieder des kroatischen EM-Kaders sowie Trainer und Betreuer seien negativ getestet worden.

Der Vize-Weltmeister werde sich daher am Sonntag auf den Weg nach Kopenhagen machen. Dort trifft das Team am Montag (18 Uhr/ZDF und MagentaTV) auf die Spanier.