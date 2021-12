Corona-Schock bei Real Madrid: Marcelo und Luka Modric positiv getestet

Rückschlag für Real Madrid ! Wie der Verein in einer offiziellen Mitteilung bekanntgab, sind die Superstars Marcelo und Luka Modric positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit fallen beide vorerst für den Ligabetrieb aus. Angaben über die Ausfalldauer der beiden Superstars machten die Königlichen nicht.

Während Marcelo in den letzten Ligaspielen immer wieder auf der Bank Platz nehmen musste, avancierte Modric in dieser Saison einmal mehr zum Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Madrilenen. Mit bereits fünf Torvorlagen hat der Weltfußballer von 2018 wesentlichen Anteil am aktuellen Erfolg seines Teams.