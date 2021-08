Corona-Sorgen beim BVB: Thomas Meunier positiv getestet - Belgien-Profi in Isolation

Thomas Meunier ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie sein Klub Borussia Dortmund am Dienstag mitteilte, befindet sich der belgische Nationalspieler deshalb in häuslicher Isolation. Der 29 Jahre alte EM-Teilnehmer war nach seinem Sonderurlaub in der Vorwoche in die Vorbereitung gestartet. Anzeige

Vor dem Trainingslager in Bad Ragaz hatte der Außenverteidiger zwei Tests und vor dem Rückflug aus der Schweiz Richtung Dortmund einen weiteren Test absolviert, die allesamt negativ ausgefallen waren. „Nach den freien Tagen fiel der Test vor dem Einstieg in die Trainingswoche nun positiv aus“, hieß es in der BVB-Mitteilung.