Corona-Sorgen vor Rostock-Spiel: 15 Personen bei Zweitliga-Schlusslicht Ingolstadt in Quarantäne

Zweitligist FC Ingolstadt beklagt vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim FC Hansa Rostock (13.30 Uhr, Sky) nach Corona-Infektionen zahlreiche Ausfälle. "Wir haben 7 durch PCR-Testung nachgewiesene positive Corona-Fälle, sie sind in häuslicher Quarantäne. Zudem die Kontaktpersonen ohne vollständigen Impfschutz. Wir sprechen von insgesamt 15 Personen aus dem sportlichen Bereich (Team, Trainer, med. Bereich)", sagte Profifußball-Manager Malte Metzelder am Freitag auf einer Video-Pressekonferenz.