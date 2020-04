Corona-Special: "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Die Gerüchteküche hat längst wieder angefangen zu brodeln, obwohl noch immer nicht feststeht, ob und wenn ja wann, die Bundesligasaison weitergeht. Nach der Ankündigung von Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic diskutieren natürlich auch Wolff-Christoph Fuss und Heiko Ostendorp, die beiden Protagonisten von „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), darüber, wer der avisierte Transferknaller und das Super-Talent sein könnten. Die neueste Folge geht pünktlich zur eigentlichen Anstoßzeit der Champions League, Mittwoch ab 21 Uhr, an den Start.

Das Corona-Motto gilt natürlich weiterhin: Der Fußball pausiert, der Fuss quatscht weiter – und zwar exklusiv in "Eine Halbzeit mit...". Die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss. Normalerweise hätte er am Sky-Mikro gesessen, nun ist er exklusiv in der neuesten Podcast-Folge zu hören.