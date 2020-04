Corona-Special: "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Es gibt endlich Licht am Ende des dunklen Fußball-Tunnels - ab 9. Mai soll in den deutschen Tempeln wieder gekickt werden, so zumindest der Plan. Doch ist dieser tatsächlich umsetzbar und auch gegenüber dem Rest der Gesellschaft vertretbar? Bekommt der Fußball wieder mal eine Sonderrolle und können die hochbezahlten Jungprofis dieser Verantwortung überhaupt gerecht werden? Auch darüber diskutieren Wolff-Christoph Fuss und Heiko Ostendorp, die beiden Protagonisten von "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), in einer neuen Ausgabe, die pünktlich zur eigentlichen Anstoßzeit der Champions League, ab 21 Uhr, an den Start geht.