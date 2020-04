Corona-Special: "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Ganz Deutschland diskutiert über den möglichen Neustart der Bundesliga ab 9. Mai. Bekommt der Fußball zurecht eine Sonderrolle in der Gesellschaft? Auch Wolff-Christoph Fuss und Heiko Ostendorp, die beiden Protagonisten von „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), reden natürlich unter anderem über dieses heiße Thema in einer neuen Ausgabe, die pünktlich zur eigentlichen Anstoßzeit der Bundesliga, am Samstag ab 15.30 Uhr, an den Start geht.

Das Corona-Motto gilt natürlich weiterhin: Der Fußball pausiert, der Fuss quatscht weiter – und zwar exklusiv in "Eine Halbzeit mit...". Die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss. Normalerweise hätte er am Sky-Mikro gesessen, nun ist er exklusiv in der neuesten Podcast-Folge zu hören.

Eine Halbzeit mit...: Hier die Podcast-Folge hören

In diesem Format fachsimpelt Fuss mit RND-Sportchef Ostendorp nun auch wieder über das aktuelle Geschehen auf und neben dem grünen Rasen – zumindest teilweise. "Eine Halbzeit mit ...", der Fußball-Podcast des RND dauert – wenig überraschend – rund 45 Minuten plus Nachspielzeit.

Fuss liest eine Episode aus seinem Buch vor

In der aktuellen Folge “Lesestunde mit Wolff Fuss“ gibt es ein „Special“. Denn der Mann mit der erotischen Stimme erfüllt den Wunsch einer Hörerin und liest eine amüsante Episode aus seinem Buch vor. Dabei geht es um einen Schlagerbarden, viele Mojitos und Federboas an einem ganz normalen Sonntagabend in Bremen... . *

Es bleibt dabei*: die skurrilen Geschichten des Fußballs gibt es im neuen Podcast des RND. Wer Lob oder Kritik äußern möchte, Fragen an Fuss und/oder Ostendorp hat, Tipps oder Anregungen loswerden möchte, kann dies ab sofort übrigens auch auf der Instagram-Seite "einehalbzeitmit" tun.