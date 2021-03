Corona-Fall beim Krefelder EV: Spiel der Hannover Scorpions abgesagt

"Wir wünschen den betroffenen Krefeldern eine gute Genesung", vermeldet der Klub aus der Wedemark in den sozialen Netzwerken. Den Spielausfall sollten die Scorpions allerdings verschmerzen können. Ihre Tabellenführung in der Oberliga Nord ist quasi unantastbar. Kurz vor dem Start der Playoffs liegen sie vor ihren ersten Verfolgern, den Tilburg Trappers.

Somit können die Hannover Scorpions in den eng getakteten letzten Wochen der regulären Saison also kurz durchatmen. Das nächste Spiel steht bereits am Donnerstagabend gegen die Saale Bulls Halle an. Am Samstag folgt die Partie gegen die Black Dragon Erfurt.