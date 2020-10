Corona-Fälle, Kader, bisherige Duelle: Das sind die wichtigsten Infos zum Deutschland-Gegner Ukraine

Corona-Fälle

Ex-Profi Schewtschenko muss mit argen Personalsorgen umgehen. Die Corona-Krise hat das Land und die Nationalelf hart getroffen. In der Ex-Sowjetrepublik steigen die Zahlen rasant an, zuletzt gab es über 5800 Neuinfektionen an einem Tag. Seit Beginn der Pandemie sind in dem Land mit einem maroden Gesundheitssystem offiziell knapp 4800 Menschen gestorben und über 250.000 wurden infiziert. Unter den Infizierten sind einige Stammspieler der ukrainischen Mannschaft. Das Virus setzte unter anderen drei Keeper außer Gefecht. Am vergangenen Mittwoch beim 1:7-Debakel im Testspiel gegen Frankreich hatte Schewtschenko den 45 Jahre alten Torwarttrainer Alexander Schowkowski auf die Ersatzbank gesetzt. Für das Deutschland-Spiel rückt nun eben der junge Risnyk nach.