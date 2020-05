Endlich wieder Sport im Freien: So legen Hannovers Vereine nach der Corona-Pause los

Seit Mitte März durfte wegen des Coronavirus nicht in den Vereinen trainiert werden. Am Dienstag dann endlich die lang ersehnte Lockerung: Ab Mittwoch dürfen Mitglieder wieder auf die Sportanlagen und unter freiem Himmel trainieren.

„Der LSB freut sich, dass die Landesregierung den Sport in Niedersachsen unter bestimmten Voraussetzungen wieder zulässt“, sagt Präsident Wolf-Rüdiger Umbach. Zu denen gehört die Einhaltung der Regel des Abstands zu anderen Personen sowie der Hygienevorschriften (Du­schen und Umkleiden bleiben geschlossen). Auch häufig gestellte Fragen und Antworten beantwortet der LSB.

Viele Sportarten haben für die Öffnung im Vorfeld Vorkehrungen getroffen. Der SPORTBUZZER verschafft einen ersten Überblick.

Rugby

Die Rugbyvereine stehen über den Deutschen Rugbyverband mit dem Olympiastützpunkt (OSP) in Verbindung. Erarbeitet ist ein Stufenplan fürs Training – ohne Kollision, ohne Körperkontakt. „Wir freuen uns alle, wenn es wieder losgeht“, sagt Jens Himmer, Trainer beim Zweitligisten Victoria Linden. Möglich, dass sich die Victoria-Spieler schon am Donnerstag zum Training treffen. Ähnlich wird es auch bei den anderen Vereinen sein. An einen Spielbetrieb, der bis auf Weiteres ausgesetzt ist, ist allerdings nicht zu denken. Himmer: „Rugby ist eine Kontakt- und Kol­li­sions­sport­art – ohne Kollision geht es nicht.“

Tennis

Die Tennisvereine in Hannover und der Region stehen in den Startlöchern. Jeder Verein trifft für sich selbst Vorkehrungen. Betroffen davon sind 209 Vereine in der Region mit rund 27 000 Mitgliedern und 44 Vereine in der Stadt mit rund 7600 Mitgliedern. „Die Tennisspieler in Niedersachsen dürfen auf die Plätze. Das ist eine gute Nachricht“, sagt TNB-Präsident Raik Packeiser, „wir fordern alle auf, sich an die aktuellen Hygienevorschriften zu halten.“