"Wir sind startbereit": Ab Donnerstag rollt bei Niedersachsen Döhren wieder der Ball

Auf zwei Plakaten auf der Anlage von Niedersachsen Döhren ist zu lesen: „Gönn dir mal was Gutes!“ Und genau das haben die Fußballer in ganz Deutschland nun vor. Die C-Junioren und ihr Trainer Dennis Kontor werden am Donnerstag die Ersten sein, die auf der Anlage an der Schützenallee wieder trainieren können. Mit klaren Regeln und einem Konzept, das der Vorsitzende Till Uhlig erstellt hat.

Um die Rückkehr von 22 Teams und ihren 500 Fußballern vorzubereiten, braucht es einen Plan, ein Konzept. Wie gut, dass sie mit Uhlig einen Vorsitzenden haben, der halbtags beim Verein angestellt ist. „Unser Vorteil ist“, sagt der 46-Jährige, „dass wir enorm viel Platz haben.“

Vier Rasenplätze umfasst die Anlage, einer davon wird für die 1300 Sportler von Partnerverein Schwalbe Döhren freigehalten. Die Plätze werden, so der Plan, jeweils in vier Teile geteilt. Und auf etwa 7000 Quadratmetern sollen sich Gruppen à fünf Personen plus Übungsleiter bewegen können – am Platz dürfte es also nicht mangeln.

Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen. Fußball ohne Kontakt höre sich komplizierter an, als es ist, sagt Uhlig. „Es gibt genug Übungen, bei denen auch Fußball kontaktlos möglich ist.“ Die Torhüter hätten vor diesem Hintergrund den besten Job.