Corona-Staatshilfen für Hannover 96? Profiboss Martin Kind "erwartet eine Entscheidung"

Ein Jahr ohne Zuschauereinnahmen zehrt langsam an den Finanzen einiger Fußballklubs. Einige Profivereine sollen daher Corona-Staatshilfen in Form einer Erstattung von Spielergehältern beantragt haben - darunter ist auch Hannover 96.

Beantragt wurden Gehälter von Spielern, die aufgrund von Quarantäne aussetzen mussten - bei 96 ist zum zweiten Mal fast die komplette Mannschaft plus Trainerteam davon betroffen. Nach Paragraf 56 des Infektionsschutzgesetzes dürfen alle Arbeitgeber das Nettogehalt ihrer Mitarbeiter in behördlich angeordneter Quarantäne über einen Zeitraum von sechs Wochen erstatten lassen. 96 kann sich demnach Hoffnungen auf eine Summe von rund einer halben Million Euro machen.

Kind war im Juli 2020 noch gegen Staatshilfen

Geld, das die klammen Niedersachsen gut gebrauchen könnten. Aktuell regiert bei 96 die Sparpolitik, Verstärkungen im Sommer sollen nach Möglichkeit entweder ablösefrei sein oder aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Zudem soll eine Gehaltsobergrenze von 400.000 Euro den Etat entlasten.

Hilft nun also der Staat? Rechtlich stünden 96 die Hilfen zu, moralisch ließe sich über den Bedarf streiten, den ein Millionen-Unternehmen wie 96 im Gegensatz zu in ihrer Existenz bedrohten Unternehmen und Selbstständigen hat. Kind selbst sprach sich noch im Juli 2020 gegen eine Inanspruchnahme von staatlichen Hilfen aus. Er sei „absolut dagegen, auf Staatshilfe zu setzen. Damit wird ein Präzedenzfall für andere Vereine geschaffen“. Damals bestand aber noch die Hoffnung, dass die Fans in absehbarer Zeit wieder ins Stadion zurückkehren werden.