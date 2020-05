Corona stoppt Hesse-Cup: Golfer-Jubiläum auf 2021 verschoben

Am 27. Juni sollte Norddeutschlands größte Golfserie in Rehburg-Loccum starten und am 12. September mit ihrem zehnten Turnier in Isernhagen enden. Daraus wird nichts. Auf Geisterturniere jedenfalls wollte sich Hesse nicht einlassen. Doch genau das wäre nach den geltenden Hygienestandards vom Golfverband vorgeschrieben worden.

Leicht ist dem Möbelchef die Entscheidung nicht gefallen. Doch ein Turnier wie der Hesse-Cup, der neben dem Sport auch von der Gesellschaft lebt, sollte nicht nach den aktuellen Virusspielregeln stattfinden. Kein Kanonenstart, kein gemeinsames Essen, kein Netzwerken. Stattdessen hätte es geheißen: Umgezogen zum Golfplatz, Turnier spielen und sofort wieder nach Hause. „So will niemand die 20. Veranstaltung in Erinnerung behalten, dafür steht das Turnier nicht“, sagt Ausrichter Robert Andreas Hesse.

Jetzt schon Vorfreude auf 2021

„Das trifft uns in diesem Jahr, in dem Möbel Hesse 75 Jahre alt geworden ist, natürlich doppelt. Aber wir können es leider nicht ändern.“ Also blickt der Unternehmer aus Garbsen lieber gleich nach vorn. 2021 will er die Serie in jedem Fall wieder spielen. Die Klubs sind über die Pläne informiert, die Sponsoren wurden ebenfalls angeschrieben. „So schwer es uns gefallen ist, für dieses Jahr abzusagen, so blicken wir mit Vorfreude auf 2021“, sagt Hesse. „Dann holen wir das Jubiläum nach.“