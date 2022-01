Corona stoppt Siegeszug der Icefighters: Heimspiel gegen Diez-Limburg abgesagt

Leipzig. Die Icefighters aus Leipzig hatten zwischen Weihnachten und Silvester zuhause gegen die Saale Bulls Halle mit 3:1 Toren sowie auswärts bei den Hamburg Crocodiles mit 5:3 Toren gewonnen. Sie wollten diesen Schwung mitnehmen und am Sonntag die Rockets aus Diez-Limburg aus dem heimischen Kohlrabizirkus fegen.

Doch die Auseinandersetzung in der Oberliga (Staffel Nord) musste jetzt verlegt werden. Denn die Hamburg Crocodiles, der letzte Gegner der Eiskämpfer, zeigte am Neujahrstag mehrere positive Corona-Fälle an. Daraufhin haben die Icefighters den DEB und die EG Diez-Limburg kontaktiert und schließlich – aus Vorsicht und zur Sicherheit beider Mannschaften – das bevorstehende Heimspiel gegen die Rockets abgesagt.